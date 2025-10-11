SANTA MARINELLA - Il centrodestra di Santa Marinella rafforza il dialogo al proprio interno per costruire ancora meglio un percorso condiviso, capace di rappresentare un’alternativa concreta all’attuale guida della città.

In questo senso, su iniziativa di Gian Piero De Angelis, nuovo coordinatore cittadino di “Noi Moderati” per Civitavecchia e Santa Marinella, nei giorni scorsi si è svolto un incontro con gli altri coordinatori cittadini delle forze politiche di centrodestra di Santa Marinella. Un incontro improntato al futuro, al quale hanno preso parte Alex Cosimi di Forza Italia, Giampiero Rossanese di Fratelli d’Italia e Giuseppe Maddaloni per la Lega.

«L’incontro - spiegano dal centrodestra - si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, confermando la volontà comune di proseguire un percorso condiviso, volto a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le diverse realtà politiche presenti sul territorio. L’obiettivo che ci unisce è chiaro: costruire per Santa Marinella una proposta politica seria, credibile e alternativa all’attuale amministrazione, in grado di fornire risposte concrete ai bisogni dei cittadini e di delineare una nuova prospettiva per lo sviluppo della città».

I coordinatori presenti hanno condiviso la «necessità di proseguire il confronto nelle prossime settimane, con l’intento di ampliare la partecipazione e di favorire un percorso unitario fondato su valori di responsabilità, competenza e attenzione al territorio».

«Crediamo fortemente nella forza dell’ascolto - spiegano De Angelis, Cosimi, Rossanese e Maddaloni - nella coesione delle forze politiche di centrodestra e nella capacità di costruire insieme un progetto solido, credibile e proiettato al futuro».

