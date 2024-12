TARQUINIA - Tarquinia invasa da giovani talenti. Grande soddisfazione per l’amministrazione comunale di Tarquinia al termine dell’iniziativa che anche quest’anno ha portato in città centinaia di studenti.

La città di Tarquinia ancora una volta è stata scelta, tra tante, per ospitare le Olimpiadi della cultura e del talento, una bellissima iniziativa che promuove la cultura tra i più giovani e ne valorizza il talento.

«Un evento - spiega il consigliere comunale Federico Ricci - che continua a crescere di anno in anno ricevendo importanti riconoscimenti, come da ultimo l'alto patrocinio del Parlamento europeo e che rappresenta un'ottima occasione per far conoscere e apprezzare il nostro territorio. Grazie veramente a tutti, grazie in particolare al sindaco Alessandro Giulivi e agli organizzatori, ragazzi giovanissimi che rappresentano l'anima e la forza delle olimpiadi, potendo contare come sempre sull'immancabile supporto dell'ideatore Daniele Ceccarelli e del presidente onorario Alessandro Battilocchio».

