VITORCHIANO - Si tenuta giovedì sera, nei locali del Complesso Sant'Agnese, la cena conviviale organizzata dall'amministrazione comunale a favore delle persone in condizioni di disagio economico e sociale di Vitorchiano.

L’occasione è stata ovviamente utile per festeggiare l’inizio del nuovo anno.

La serata ha visto l'adesione della parrocchia e delle realtà religiose del territorio, delle associazioni di volontariato locali e dell’intera amministrazione comunale, nelle sue componenti di maggioranza e minoranza, tutti in accordo nell'aiutare i meno fortunati.

Un ringraziamento, oltre che ai partecipanti, «va soprattutto ai ragazzi del 2006-2007 che, guidati da Roberta Belli e Michael De Alessandris, hanno ben collaborato nelle attività pratiche necessarie alla realizzazione dell’evento insieme ai volontari che hanno offerto la loro capacità nella preparazione delle pietanze nella cucina di piazza Roma. Si ringraziano inoltre le attività commerciali che hanno offerto i premi per la tombola: Ekorec srl, Supermercato Superconti, Pizzeria La Grotticella, Ristorante La Felicetta Viterbo, Bar Mojito, Bar Hot Shot, Banco Mercato Frutta e Verdura "Piero e Gianni"», hanno fatto sapere dall’amministrazione comunale.

«Quanto raccolto, come anticipato, verrà impiegato in opere e attività a sostegno delle persone meno fortunate ed in condizioni economiche e sociali svantaggiate», concludono dal Comune.

