È stata fissata per il 9 aprile l’udienza del processo per minaccia aggravata che vede imputati la sindaca Chiara Frontini e il marito Fabio Cavini. La vicenda è quella della cosiddetta cena dei velini avvenuta il 26 settembre 2023 a casa del consigliere Marco Bruzziches. Il processo si celebrerà davanti al giudice monocratico del tribunale di Viterbo, Giovanna Camillo. La sindaca e il marito, inizialmente accusati di minaccia a corpo politico, sono stati assolti con formula piena dal gup di Viterbo. La sentenza di proscioglimento è stata poi impugnata dal pm. La Corte d’appello di Roma, ha accolto il ricorso, riqualificato l’imputazione in minaccia aggravata e disposto il processo. «Con serenità affronterò il processo nei prossimi mesi - ha detto nei giorni scorsi la sindaca in consiglio comunale - Come abbiamo affrontato questi due anni, sono certa che il dibattimento e poi il procedimento che seguirà, farà completa chiarezza e confermerà la totale infondatezza di questa ipotesi di reato anche derubricata a reato di minor rilievo rispetto a quello iniziale». Parti civili del processo saranno il consigliere Bruzziches e sua moglie Anna Maria Formini e la consigliera Letizia Chiatti.