TARQUINIA - In tantissimi alla cooperativa Pantano per sostenere il candidato presidente all’Università Agraria di Tarquinia Alberto Riglietti. Il presidente della commissione Ambiente alla Camera Mauro Rotelli, l'assessore regionale all'Agricoltura Giancarlo Righini e il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Daniele Sabatini, durante l'incontro, hanno voluto ribadire che: “Votare Agraria Tricolore è l'unico modo per far rinascere l'ente. L'unico in grado di far rinascere l'Università agraria è Alberto Riglietti».

Il concetto è stato ribadito mercoledì pomeriggio alla cooperativa Pantano che ha ospitato un incontro organizzato da Fratelli d’Italia. Tantissimi concittadini hanno partecipato all'iniziativa nella quale si è parlato del futuro dell'ente, che per tornare a risplendere dopo anni difficili ha bisogno di una svolta «rappresentata dalla lista Agraria Tricolore». Davanti a un salone gremito, si sono susseguiti gli interventi di alcuni esponenti di spicco di Fratelli d'Italia: il presidente della commissione Ambiente alla Camera Mauro Rotelli, l'assessore regionale all'Agricoltura Giancarlo Righini e il capogruppo alla Regione Daniele Sabatini, seguiti dal consigliere regionale Giulio Zelli, dal consigliere provinciale Stefano Zacchini e dal coordinatore provinciale Massimo Giampieri. «Votare Agraria Tricolore e l'unico modo per far rinascere l'ente». È questo il messaggio unanime lanciato da Rotelli, Righini e Sabatini, che hanno assicurato il pieno sostegno da parte del Governo e della Regione Lazio per le iniziative future legate all'Università Agraria.

«Un ringraziamento - afferma il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi - va alla cooperativa Pantano che ha ospitato l'incontro e al presidente Glauco Zannoli. Nata nel 1952 e attiva da 72 anni, l'associazione conta più di mille iscritti e rappresenta un fiore all'occhiello e per l'economia locale e regionale».

Per la chiusura della campagna elettorale è previsto l’arrivo a Tarquinia, il 19 aprile, di Arianna Meloni.

