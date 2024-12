SANTA MARINELLA - Mercoledì 6 novembre alle ore 16.30, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Patrizi Clementi (via Cavalletti 2) a Roma, sarà presentato il Quinto volume di studi “Castrum Novum. Storia e archeologia di una colonia romana nel territorio di Santa Marinella”, dedicato alle recenti scoperte avvenute nel sito dell’antica città romana. Il volume illustra gli scavi condotti tra il 2020 e il 2023, grazie ai quali si prosegue nell’opera di ricostruzione della storia e dell’archeologia dell’insediamento che, fondato forse intorno al 264 a.C., protrasse la sua esistenza per circa ottocento anni, per essere abbandonato, dopo secoli di vita e numerose trasformazioni, alla fine del V secolo d.C. o nella prima metà del seguente.

La proficua collaborazione in essere tra il Polo Museale Civico di Santa Marinella, concessionario degli scavi, con la West Bohemia University di Pilsen nella Boemia occidentale, l’Institutum Romanum Finlandiae, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’A.S.S.O. e il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, ha portato in questi anni ad importanti risultati e scoperte che consentono una nuova lettura di molte parti del sito e della sua storia.

Sotto l’egida del Ministero della Cultura e con la supervisione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, sono stati esplorati numerosi settori dell’abitato antico, acquisendo molte nuove nozioni sull’assetto urbanistico e topografico della città.

È stato possibile lo scavo del teatro di epoca imperiale, individuato da tempo sul terreno, tramite un saggio e prospezioni magnetiche e georadar, ma rimasto non accessibile alla ricerca a causa della sua posizione in una proprietà privata.

Gli scavi degli ultimi tre anni, oltre a rimettere in luce i resti del teatro, hanno condotto all’esplorazione di altri settori della città antica, con la scoperta di un lato della piazza del foro su cui si affaccia il podio di un tempio, di una ricca domus, di un impianto termale, di una fontana, di nuovi ambienti pertinenti alla caserma del castrum del III secolo a.C., di un tratto del decumano sul quale si apre l’ingresso principale del teatro, non lontano dalla “Porta Marina”, non ancora scavata, a ridosso dell’attuale sede stradale della via Aurelia.

Il volume, che oltre alla descrizione degli scavi contiene numerosi contributi di studi, sarà presentato dalla Soprintendente arch. Margherita Eichberg, dalla funzionaria archeologa referente di zona, dott.sa Rossella Zaccagnini e dal prof. Andrea Carandini, professore emerito di Archeologia classica della Sapienza Università di Roma.

Seguirà la conferenza del dottor Flavio Enei, curatore degli scavi e del volume intitolato “Castrum Novum: la città ritrovata alla luce delle ultime scoperte”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

