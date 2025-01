TOLFA - Messa Satanica a Tolfa: in fiamme un appartamento: sul posto sono intervenuti prontamente gli uomini della caserma dei carabinieri di Tolfa.

Il caso sarebbe accaduto qualche giirno fa, ma sulla notizia c'è massimo riserbo: solo nelle ultime ore la popolazione tolfetana incredula ha saputo la verità, anche se da giorni giravano innumerevoli voci e tutti hanno cercato di capire chi è l'adoratore di Satana la cui casa è rimasta incendiata a seguito della messa nera. L'allerta è stata data dai condomini che hanno avvertito odore di bruciato e, affacciandosi, si sono accorti che da una finestra usciva il fumo e così hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta una pattuglia dell’Arma e i militari che sono entrati nella casa avrebbero trovato una vera e propria chiesa di Satana con tanto di simboli demoniaci, un altare per invocare il diavolo e un nunero incredibile di candele: proprio queste ultime sono state la causa dell'incendio nell’appartamento. Nella casa vive un 65enne solo e, stando alle voci, dovrebbe essere stato lui a perdere il controllo delle fiamme rischiando di generare un inferno (vero) per tutto il palazzo. Il 65enne, dopo essere stato messo in salvo, è stato denunciato dai Carabinieri con l’accusa di incendio doloso. Il 65enne non avrebbe un passato con problemi di salute mentale. Dopo il fenomeno dilagante dei furti nelle ville, negli appartamenti e nelle case di campagna, dopo le zone di spaccio alcune delle quali scoperte e bonificate, ecco che si parla di messe nere. La maggior parte dei residenti pensa che quello della messa satanica sia stato un caso unico, ma molti non sono d'accordo e ritengono che il fenomeno sia presente e che ci siano più o meno adoratori di Satana nel territorio e che alcuni riti vengano effettuati nelle campagne e nei boschi; qualcuno, poi, ricorda la "zampata del diavolo" nell'ex chiesa di Cibona (un avvenimento leggendario a cui molti credono). A fronte di questi residenti un po' impauriti la maggior parte ritiene Tolfa tranquilla e sono convinti che non esista assolutamente un “pericolo satanismo”, ma che si tratti di un fatto isolato.

