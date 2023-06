Domani, dalle ore 21, inizia la prima edizione del Carnevale estivo.

L'appuntamento con i gruppi mascherati è in piazza San Lorenzo. Si proseguirà su piazza della Morte, via San Lorenzo, piazza del Plebiscito (del Comune), via Roma, Corso Italia, piazza Verdi (del Teatro), via Marconi, piazza Martiri d'Ungheria (Sacrario) e arrivo in piazza Unità d'Italia. Previsti provvedimenti al traffico veicolare in occasione dell'evento. Con apposita ordinanza della polizia locale (n. 475 del 26-6-2023) è previsto che, dalle ore 21 fino al termine della sfilata dei gruppi mascherati, gli agenti di polizia locale e gli altri organi di polizia stradale, interverranno, in caso di necessità, regolando manualmente il traffico e disponendo le opportune deviazioni lungo il percorso della sfilata, ovvero: piazza San Lorenzo, piazza delle Morte, via San Lorenzo, piazza del Plebiscito, via Roma, piazza delle Erbe, Corso Italia, piazza Verdi, via Marconi, piazza dei Caduti, piazza Unità d'Italia.

Gli agenti della polizia locale e gli organi di polizia stradale avranno la facoltà di consentire il transito a particolari categorie di utenti, per comprovate esigenze, in relazione alle condizioni viarie e viabili, nell'ambito viario interessato dai provvedimenti.

Per ulteriori informazioni è possibile accedere al sito internet www.carnevaleviterbese.it .