ALLUMIERE - Ad Allumiere eccezionale successo per la sfilata dei Carri Allegorici promossa in sinergia fra la Pro Loco, il Comune, l'Università Agraria e le associazioni locali. Sua Maestà Re Carnevale è stato onorato in un caleidoscopio di colori ed emozioni in un tripudio di festa, allegria, risate, coriandoli, maschere, balli, musica e tanto altro.

Una manifestazione allegra che ha visto sfilare oltre 250 comparse con originali maschere, travolgenti coreografie, carri bellissimi frutto dei lavori di molti volontari. Domenica il sole ha agevolato la sfilata e veramente tantissimi sono sono stati gli spettatori che hanno tutti apprezzato l'allegro pomeriggio di festa in cui si è ritrovata unita la comunità allumierasca. La parata ha attraversato le vie principali del paese riempendo le strade di allegria.

La sfilata ha preso il via poco dopo le ore 15 da piazzale Cesare Moroni; i figuranti hanno poi sfilato per via Mertel raggiungendo la piazza della Repubblica e continuando su via Roma, viale Garibaldi fino a piazzale Galimberti: da qui la parata è tornata indietro e si è conclusa in piazza della Repubblica. Quattro sono stati i meravigliosi carri che hanno vita alla parata.

Ad aprire la sfilata “Circus” della scuola di danza “New World” di Gabriella Moroni; a seguire il carro "Pinocchio" dell'associazione Amici della Musica (presidente Stefania Cammilletti); il tetzo carro è stato "Oceania" realizzato dalla scuola di danza “New Dance Evolution Center”.

A chiudere la sfilata il carro "Brasile" realizzato dal Gruppo Giovanile Parrocchiale (presidente Cinzia Bucci). Maschere meravigliose, figuranti di ogni età, bellissimi carri e tanta allegria. Alla fine soddisfazione per gli organizzatori e per i partecipanti e tanti complimenti da parte di tutti. La presidente della Pro Loco, Maria Pinardi a nome di tutto il direttivo e di tutta l'associazione pochi minuti dopo la sfilata ha scritto: "Non avevamo voluto vedere prima i carri per avere la sorpresa direttamente domenica e dobbiamo dire che hanno superato le nostre più rosee aspettative. Tutti e quattro i carri sono stati curati nei minimi dettagli, i costumi sono stati davvero favolosi e ci sono state più di 200 comparse che per due ore hanno ballato cantato e fatto divertire tutti.

Ottima la risposta dei nostri compaesani e non, che hanno riempito le vie del paese e si sono divertiti al passaggio della parata. Un ringraziamento va alle quattro associazioni che hanno animato la parata: Dance World di Gabriella Moroni; New Dance Evolution Center di Isabella Superchi; Associazione Amici della Musica presieduta da Stefania Cammilletti; Gruppo Giovanile Parrocchiale presieduto da Cinzia Bucci. Grazie alla mitica Noemi Vernace speaker della manifestazione. Tanti ringraziamenti alla protezione civile, ai carabinieri e alla polizia locale che ci hanno permesso di svolgere il tutto in sicurezza e non ultimo all’amministrazione Comunale che continua a darci fiducia e ci permette di organizzare eventi come questo. Voglio ricordare l’appuntamento di giovedì prossimo con la parata dei bambini delle scuole primarie un progetto tra Pro Loco e Scuola al quale teniamo molto".

Il sindaco di Allumiere, Luigi Landi a nome suo e dell'amministrazione comunale dottolinea: "È stato un bellissimo spettacolo di colori, scenografie, costumi, coreografie e musiche nella sfilata dei Carri Allegorici che si è snodata per le vie del nostro paese. Grazie alla Proloco per la perfetta organizzazione. Grazie alle associazioni che hanno partecipato: Dance World, Amici della Musica, New Dance Evolution Center e Gruppo Giovanile Parrocchiale. Grazie alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, al Comando dei Carabinieri per il lavoro sulla viabilità e sicurezza. Grazie agli operatori della Cooperativa per la conseguente pulizia delle strade. Grazie alle famiglie che collaborano con le associazioni".

Gratitudine ai partecipanti e ai volontari è stata espressa dai due consiglieri di opposizione Antonio Pasquini e Sante Superchi del gruppo "Insieme per Allumiere": "Una bellissima giornata ricca di colori, musica e tantissimi sorrisi. Grazie alla Proloco per la perfetta organizzazione. Grazie alle associazioni Dance World, Amici della Musica, New Dance Evolution Center e Gruppo Giovanile Parrocchiale che hanno partecipato e a tutti i loro collaboratori che, in questi giorni, hanno creato vestiti e carri fantastici. Grazie ai Carabinieri, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile, per la professionale presenza. Grazie agli operatori che dopo i festeggiamenti stanno ripulendo il paese. Grazie a tutta la comunità di Allumiere che partecipa sempre con passione e attaccamento, mantenendo attive le proprie tradizioni. Bravi e Grazie a tutti ".

Veramente tanti i complimenti e i commenti positivi che si sono susseguiti sui vari social segno evidente che la sfilata dei carri allegorici è stata veramente un successo, quindi complimenti a tutti gli organizzatori.

