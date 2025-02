ALLUMIERE - Grazie alla bella e proficua sinergia fra la giunta Landi, la Pro Loco e le associazioni locali Allumiere continua ad essere un ombelico di eventi e di momenti di festa e allegria. Per quanto riguarda questo periodo carnevalizio la presidente della Pro Loco di Allumiere, Maria Pinardi, annuncia un imperdibile doppio appuntamento per il vivere al top il Carnevale ad Allumiere. Il 23 e il 27 febbraio si susseguiranno, infatti, sfilate di carri allegorici e tanta allegria.

"Si comincerà domenica 23 febbraio con la sfilata dei carri allegorici con partenza dal piazzale Cesare Moroni - spiega la presidente della Pro Loco Maria Pinardi - saranno 4 i bellissimi carri con cui onoreremo Re Carnevale. Protagonisti della sfilata saranno la scuola di danza "New Evolution Center" di Isabella Superchi; la scuola di danza "Dance World" di Gabriella Moroni; Il Gruppo Giovanile Parrocchiale presieduto da Cinzia Bucci; associazione Amici della Musica di Allumiere presieduti da Stefania Cammilletti. Sarà una parata che porterà più di 200/250 maschere a sfilare per le vie del paese riempiendole di musica e colori. I temi dei carri come da tradizione sono top secret".

Ma non finisce qui: ad Allumiere si tornerà a ballare in piazza e a vivere un altro pomeriggio di condivisione e allegria. Giovedì 27 febbraio a far divertire e travolgere tutti ci penseranno gli alunni della Scuola Primaria di Allumiere. "Questa sfilata dei bambini é frutto di un progetto tra noi della Proloco e la Scuola: insegnanti e alunni stanno preparando da mesi le loro maschere e tutto sarà dedicato al nostro meraviglioso faggeto".

La sfilata dei bambini partirà da piazzale Galimberti e si snoderà fino a Piazza della Repubblica. Tema della sfilata della Scuola Primaria è “La Faggeta e i suoi abitanti”.

"L’invito - conclude la presidente della Pro Loco, Maria Pinardi - é di non perdersi nessuna delle due giornate ricche di musiche colori e tanto tanto divertimento. Vi aspettiamo numerosi per vivere due pomeriggi all'insegna del divertimento di comunità".

