LADISPOLI – Sagra perfettamente riuscita. E per gli organizzatori la fiera nazionale del carciofo, giunta a soffiare le proprie 71 candeline, è quella dei record con oltre 400mila visitatori da venerdì a domenica. Il sindaco ladispolano azzarda un «mezzo milione» ma al di là delle statistiche è inequivocabile come, complice il gran caldo, sia stata una tre giorni di festa impressionante. Mai forse così, probabilmente per l’anticipo della stagione estiva confermata dalle spiagge stracolme, idem per gli stabilimenti balneari e i ristoranti che hanno anche offerto il menù fisso dei carciofi abbinato a pesce o carne nella classica “Bi-settimana”. Ne ha risentito di conseguenza la viabilità al collasso. Paralizzata la statale Aurelia in direzione Civitavecchia sia sabato che domenica. Stesso discorso per la A12 con 8 chilometri di fila e liti tra gli automobilisti. E chi ha ripiegato sui treni ha trovato una sgradita sorpresa al rientro per il maxi affollamento e il sottopasso ferroviario impraticabile. Tanti romani hanno dovuto attendere le corse successive. In centro parcheggi risicati, in via Venezia, dove ci sono in corso i cantieri per la ciclabile, le auto sono state messe in doppia fila. Per il resto strade in festa e gremite, prodotti culinari delle Pro Loco d’Italia, esibizioni sportive e di danza, balli tipici, gemellaggi e tanto altro ancora. I ragazzi hanno ballato fino a notte con dj di strada in molti angoli della fiera. E alle 23.30, come ogni anno, a calare il sipario sulla sagra ladispolana i fuochi d’artificio. Entusiasta il sindaco per la riuscita della manifestazione. «Sono stati tre giorni fantastici, all’insegna della tradizione e del divertimento – commenta Alessandro Grando - quest’anno anche il meteo, che normalmente non ci risparmia almeno una giornata di pioggia, è stato dalla nostra parte regalandoci un’anticipazione dell’estate che verrà. Questo fattore ha sicuramente influito sulla buona riuscita della manifestazione, che ha fatto registrare decine di migliaia di presenze. Qualcuno dice che sia stata la Sagra più partecipata della storia, con oltre mezzo milione di visitatori. Ma al di là dei semplici numeri, che sono comunque difficili da quantificare con esattezza, la cosa più importante è che in questo fine settimana Ladispoli sia stata la protagonista indiscussa del nostro comprensorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA