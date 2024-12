Un altro congedo al comando provinciale dei carabinieri di Viterbo. Oltre a Marigliano, il luogotenente Graziano Sampalmieri lascia il servizio attivo dopo 40 anni di servizio. Si arruolò nel 1984 all’età di 20 anni. Nel 1987 ha vinto il concorso per Allievo Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, al termine del quale è stato assegnato alla Stazione carabinieri di Empoli. E proprio la Stazione, dove ha operato prima in qualità addetto, poi da Capo equipaggio di Aliquota radiomobile ed infine da Comandante, è stata il reparto nel quale si è dispiegata interamente la sua carriera professionale. Nel 1993 ha assunto l’incarico di comandante di stazione ed ha ricoperto questo incarico fino al congedo: un’esperienza ultra trentennale, prima a Roccalbegna e poi a Valentano, dove è giunto nel 1999, diventando un punto di riferimento per la sicurezza e la legalità del territorio, distinguendosi sempre per il suo impegno sempre in prima linea nell’affrontare ogni emergenza connessa al territorio, basti pensare alle ultime operazione di servizio portate a compimento per arginare il nuovo fenomeno dello spaccio di stupefacenti nei boschi dell’Alta Tuscia. Sampalmieri si è sempre distinto per la sua professionalità, per il suo profondo senso del dovere e la sua costante attenzione alle esigenze della comunità, svolgendo pienamente la funzione di prossimità al cittadino e di rassicurazione sociale, che caratterizza il ruolo di comandante di stazione. Uomo di grande umanità, sensibilità ed empatia, ha saputo conquistare la stima e il rispetto di tutti, cittadini e colleghi. Nel 2011 è stato insignito della Medaglia d’oro di lungo comando e nel 2014 della Medaglia Mauriziana. Nel 2021 il comandante della Legione Carabinieri Lazio gli ha conferito un encomio semplice, poiché, libero dal servizio, ricevuta la telefonata di un uomo che aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita, dopo aver instaurato con lo stesso un prolungato dialogo, con eccezionale altruismo e generoso slancio, lo raggiungeva presso la sua abitazione e riusciva a bloccarlo in procinto di lanciarsi dal terrazzo, scongiurando ben più gravi conseguenze. Tutti i colleghi augurano a Sampalmieri un meritato riposo, circondato dall’affetto della famiglia e dei suoi cari.