CIVITAVECCHIA – In queste ore che precedono la fine dell’anno, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i controlli mirati al contrasto del fenomeno della detenzione illecita, della fabbricazione e del traffico di botti, fuochi pirotecnici e materiale esplosivi, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In particolare Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, unitamente ai colleghi delle Unità Cinofile della Compagnia Fiumicino Aeroporti, hanno denunciato un 15enne del posto che, ad esito di perquisizione domiciliare, è stato sorpreso detenere, all’interno di un armadietto della sua camera, numeroso materiale per la fabbricazione “fai da te” di materiale esplodente. Sequestrati in totale: 6 confezioni vuote di petardi F4; un tubo vuoto, della lunghezza di 10 cm, ricoperto con nastro isolante con apposti 3 stoppini pirotecnici da accensione uniti tra loro con fascette da elettricista; un tubo vuoto di cartone, della lunghezza di 22 cm, ricoperto da nastro adesivo con apposti 3 stoppini pirotecnici da accensione uniti tra loro con fascette da elettricista; un tubo di cartone munito di 4 stoppini pirotecnici, contenente presumibilmente polvere pirotecnica; sono in corso indagini per verificare se sono da ricondurre a lui alcune forti esplosioni occorse in Civitavecchia, lo scorso mese di novembre.

Sempre i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia hanno denunciato un 35enne del posto trovato in possesso di 900 petardi, vietati alla libera vendita e 6 bombe carta artigianali, prive di ogni etichettatura. L’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura perché in possesso di una piantina di marijuana.

Le attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma seguono quelle già eseguite nei giorni scorsi che avevano portato alla denuncia di un 34enne trovato in possesso di 28 batterie di fuochi d’artificio (da 100 colpi ciascuna) - categoria F2, per un peso complessivo di 28 kg di cui 13,5 di contenuto esplosivo netto - detenute illegalmente nella sua abitazione in zona Settebagni, e alla denuncia di due persone, padre e figlio, trovati in possesso di 12 scatole contenenti fuochi d'artificio - per un peso complessivo di 120 kg lordi, di cui 18 kg di contenuto esplosivo netto – detenute illegalmente nella loro abitazione nel comune di Civitavecchia.

I Carabinieri rinnovano l'invito alla cittadinanza di segnalare tempestivamente comportamenti sospetti, al fine di garantire la sicurezza e il benessere collettivo. Quando si utilizzano artifici pirotecnici, ricordano i Carabinieri, non bisogna mai dimenticare le regole imposte dalla legge e quelle suggerite dall’esperienza e dal buon senso. Ricordiamo che gli incidenti più gravi derivano quasi sempre dall'uso sconsiderato di prodotti illegali e, soprattutto, che è molto pericoloso maneggiare fuochi inesplosi.