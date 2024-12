“/Mentre lei scende più in basso, o cazzo sta per farlo, mi slaccia i jeans mentre trappo/”. "/Le piace quando spingo forte, mentre dico cose brutte/".

"Questa è l’ora di educazione civica annunciata per il Capodanno al Circo Massimo: l’interprete di questi slogan nelle sue canzoni è Tony Effe, l’autore dell’annuncio in pompa magna è l’Assessore Onorato. Ora comprendo meglio il no in Campidoglio alla mia proposta di delibera con cui volevo rendere Roma 'Capitale della donna 2024': un progetto che avrebbe messo al centro la difesa della donna e la lotta contro ogni violenza di genere, che prevedeva una task force di psicologi e addetti ai lavori che avrebbero dovuto tenere incontri nelle scuole per far comprendere ai giovani che la donna è un bene prezioso della nostra società, e che avrebbe innescato una forte pressione mediatica per combattere la guerra delle guerre, quella che ha generato - e genera ogni giorno - centinaia di omicidi di donne da parte di uomini che un minuto prima dicevano di amarle". Così in una nota Marco Di Stefano, capogruppo di Noi Moderati in Assemblea Capitolina.

MARCO DI STEFANO POLITICO

"Ora è chiaro il vero intento del centrosinistra" prosegue il consigliere: "usare la difesa della donna solo a parole e per tutelare interessi; in pratica da una parte si predica bene, dall’altra si razzola male. Non ho sentito alzare nemmeno una voce da parte di consigliere comunali di maggioranza che hanno votato a suo tempo contro la mia proposta, voluta da decine e decine di donne che sono state realmente vittime di violenze, e che oggi sono sgomente dinanzi a questo vergognoso annuncio per il Concerto di Capodanno".

"Ritengo il Sindaco Gualtieri una persona perbene e di buonsenso" conclude Di Stefano. "Gli chiedo dunque a nome di tante donne che hanno sofferto e che spesso sono strumentalizzate per interessi politici e non solo, di annullare la partecipazione al Concerto di Capodanno di Tony Effe senza se e senza ma, ma soprattutto condannando con fermezza chiunque in qualsiasi contesto usi frasi sessiste, plagiando tanti giovani che seguono personaggi come lui".