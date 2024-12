LADISPOLI – Fervono i preparativi in città per il concerto di Capodanno. Dopo Gianna Nannini, a salire sul palco per accompagnare il pubblico al 2025, sarà Nek con la sua band al completo.

Si inizierà alle 21.30. Ad aprire le danze Dj set Ken e Lory. A seguire concerto live di Nek. Ad accompagnare tutti fino a notte fonda ci penserà poi Ema Stokholma che scalderà la piazza con il suo dj set. Special guest e presentatrice dell’evento sarà invece la poliedrica Andrea Delogu.

ACCESSO ALL'AREA

Gli spettatori potranno accedere nell’area pedonalizzata a partire dalle ore 19:00 attraverso il varco n.1 di Via Firenze e n.2 di Via Torino.

LE REGOLE DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELL’AREA

Per garantire la sicurezza degli spettatori e il corretto svolgimento della manifestazione sono state stabilite le seguenti disposizioni, valide all’interno di tutta l’area pedonalizzata:

- divieto di somministrare, vendere da asporto, detenere e consumare bevande in bottiglie/recipienti di vetro e lattine;

- divieto di introdurre, detenere e utilizzare petardi o simili, fuochi d’artificio e pirotecnici di qualsiasi tipologia;

- divieto di introdurre, detenere e utilizzare spray urticanti e/o al peperoncino.

I DIVIETI

Piazza Falcone sarà interamente pedonalizzata a partire dalle ore 16:00 del 31 dicembre, con varchi in Via Firenze, Via Torino, Via De Begnac e Via Gentile.

Dalle ore 18:00 del 31/12/2023 e fino alle ore 3:00 del 1/01/2024 sarà inoltre chiuso al traffico il tratto di Via Firenze compreso tra il ponte Heusenstamm (lato Via Claudia) e l’incrocio con Via Castellammare di Stabia.

Inoltre, per consentire il montaggio degli allestimenti, a partire dalle ore 00:00 del 28 dicembre sarà istituito il divieto di sosta nell’area dedicata al palco e al backstage.

DOVE PARCHEGGIARE

Il parcheggio pubblico gratuito più vicino è situato in Via Firenze, distante circa 200 metri dall’area del concerto.

Vista la posizione centrale del luogo della manifestazione si invitano comunque i cittadini residenti a Ladispoli, nei limiti del possibile, a raggiungere Piazza Falcone a piedi o con mezzi alternativi all’automobile.

I portatori di handicap muniti del contrassegno disabili potranno parcheggiare la propria autovettura in Piazza Falcone, con accesso dal varco n.4 di Via Gentile.

Potranno inoltre assistere all’evento nello spazio protetto a loro dedicato nell’area del concerto.

AREA FOOD

L’area food sarà allestita all’interno dell’area pedonalizzata, di fronte al palazzetto comunale.