LADISPOLI - Con Emis Killa ormai fuori dal palinsesto della serata, le polemiche sui costi e sul genere musicale proposto, c'era chi aveva pensato che l'evento di Capodanno annunciato nelle settimane scorse dall'amministrazione comunale, fosse definitivamente tramontato. Ma a smentire le voci di corridoio, durante l'ultimo consiglio comunale, è stato il sindaco Grando rispondendo alla domanda di attualità proposta dai consiglieri di opposizione. «Il concerto di Capodanno si farà», ha risposto il primo cittadino. «Per quanto riguarda il programma, al momento non possiamo dare informazioni perché non abbiamo definito ancora tutti gli atti». La scaletta dovrebbe essere comunicata al massimo entro giovedì, ha spiegato il primo cittadino. I nomi, infatti, di chi andrà a sostituire Emis Killa, ci sarebbero già, ma per il momento da palazzo Falcone non trapela ancora nulla. Tramonta invece l'idea, proposta nei giorni scorsi da alcune associazioni e movimenti politici di opposizione, di riempire il "vuoto" lasciato dal rapper, dando la possibilità di salire sul palco a band ed artisti locali. «Formalmente non ho ricevuto alcuna richiesta», ha proseguito il sindaco che ha tenuto a precisare però che «il tenore della serata sarà diverso. Se ci sarà spazio per far esibire alcune band locali o del territorio benvenga ma il programma su cui stiamo lavorando è serrato e non so se possiamo concedere spazio ad altri artisti». Si rimane dunque in attesa di conoscere i nuovi nomi in scaletta anche se Grando sembra certo di una cosa: «Noi lo sappiamo già chi verrà a cantare ma non ve lo possiamo dire. Scommetto però che ci sarete anche voi sotto al palco a cantare con noi».

