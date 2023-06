CIVITAVECCHIA – «L’esperienza, la passione per il mare e l’amore per la professione trasmessa da dal padre: è questo il bagaglio con il quale è tornato a Civitavecchia il capitano di vascello Mochela Castaldo, nella veste di comandante della Capitaneria di porto e della Direzione marittima del Lazio. Questa mattina, nel piazzale d’armi del Forte Michelangelo, la cerimonia di passaggio di consegne con il contrammiraglio Filippo Marini, in partenza per Venezia, alla presenza dell’ammiraglio di divisione Andrea Romani Comandante Interregionale Marittimo del Centro e della Capitale, delle autorità civili, militari e religiose, delle associazioni combattentistiche e d’armi e dei rappresentanti dell’intero cluster marittimo e portuale. «Questo è un porto importante e lanciato verso un nuovo sviluppo - ha spiegato Castaldo - è necessario sempre più stringere forti rapporti di collaborazione con tutti gli enti, come già ben fatto in questi anni. Per questo la mia azione sarà improntata alla continuità con il lavoro fatto dall’amico Marini».

