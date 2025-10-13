CERVETERI – Ripartono i cantieri e le ruspe entrano in azione in via Fosso dei Cento Corvi. Nel pieno rispetto del regolamento comunale, la società di servizi che aveva realizzato degli scavi in un tratto di strada, sta provvedendo al rifacimento ex novo del manto stradale per l’intera carreggiata, senza alcun costo aggiuntivo per le casse dell’ente. «Una arteria - spiega l’assessore alle Opere Pubbliche, Matteo Luchetti - perché via di collegamento tra la Furbara Sasso e la via Aurelia. Ma è anche luogo dove risiedono moltissime famiglie e transitano ogni giorno numeroso mezzi. Ci sono stati dei rallentamenti ai lavori nelle scorse settimane e dopo una nostra nota ufficiale inviata alla società di servizi, per la quale ringrazio il geometra Federico Feriozzi, si sono conclusi gli interventi e ora stiamo procedendo al rifacimento della pavimentazione». Tante altre le aree cerveterane oggetto di restyling nell’ultimo periodo, anche via del Lavatore e via della Circonvallazione in pieno centro storico, zona dove è stata messo in sicurezza il costone tufaceo per impedire crolli sulle auto in transito e quelle parcheggiate ai fianchi della strada.

