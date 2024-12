CIVITAVECCHIA – Chiude il canile comunale. Il. direttore sanitario della struttura, infatti, ha comunicato il decesso dell’ultimo dei cani presenti. E così, in base alla strada ormai tracciata da anni. il sindaco Marco Piendibene ha emesso un’ordinanza di chiusura della struttura in località Molacce. Dunque cancelli chiusi, in via definitiva, senza possibilità di ripristino, considerato lo stato del canile e dell’area in cui insiste. La questione risale agli anni 2009/2010 quando, alla luce di diversi sopralluoghi da parte dele autorià competenti, vennero ravvisate diverse problematiche tanto che, nel 2011, l’allora sindaco ordinò la chiusura ed il trasferimento dei cani ricoverati presso un’altra struttura autorizzata. Tempo un anno, e l’ordinanza venne modificata, prorogando l’apertura del canile comunale ai soli cani già presenti. «Il canile comunale - si legge oggi nell’ordinanza - è una struttura non autorizzabile, per il quale è stato fatto divieto di conferimento di ulteriori animali. È prima di autorizzazione sanitaria e non potrà comunque essere autorizzata anche all’esito di una sua ipotetica messa a norma». Il sito su cui sorge è un’area a pericolo di inondazione ed è sottoposta a vincoli per i quali è vietata qualsiasi trasformazione edilizia. Dunque la chiusura dei cancelli è da considerarsi definitiva. Le diverse amministrazioni hanno ipotizzato possibili progetti per la realizzazione di un nuovo canile; da anni se ne parla. Senza però andare mai a percorrere una strada concreta.

