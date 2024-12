TOLFA - È stato Canale Monterano con il cavallo Anubi della scuderia Marcelli montato dal fantino Manolo Filippini ad aggiudicarsi la vittoria della XV edizione del Drappo dei Comuni promosso dall'amministrazione comunale. Domenica pomeriggio a Tolfa sulla bellissima e tradizionale pista su viale d'Italia, completamente interrata e transennata, si è disputata la bellissima e super combattuta gara dei cavalli mezzosangue montati da bravissimi fantini esperti.

La corsa, come sempre, è stara intradotta dalla sfilata dei sindaci e dei cari rappresentanti istituzionali accompagnati dalla banda e dalle due Miss elette sabato sera: Miss Drappo Martina Bucci e da Miss Giuroa Popolare Azzurra Candolfi. Dopo un pomeriggio intenso la finale è stata al cardiopalma e dopo aver visionato foto e filmini c'è stata la squalifica di Mario Mocci che correva per Allumiere e la conseguente vittoria di Manolo Filippini che correva, invece, per Canale Monterano,il tutto a sera inoltrata e tra numerose polemiche. Questa corsa è una competizione la cui storia si perde nella notte dei tempi. Per tradizione per la festa di Sant'Egidio i tolfetani andavano a guardare tutti la "corsa delle cavalle". La corsa avviene lungo una pista di 500 metri e la cosa particolare è che la partenza avviene cone al Palio di Siena, ossia a "la traina", quindi senza partire dalle gabbie né utilizzare la corda.

La sindaca Stefania Bentivoglio, insieme ad alcuni volontari fra cui Valentina Mariani e Lucia Tagliani,hanno organizzato un'edizione pressoché perfetta. gli organizzatori sono stati bravi anche a superare il gap della pioggia che aveva rovinato la pista, invece è tutti hanno subito portato la terra e a mano hanno sistemato tutto. Per la storica pista di viale d'italia, domenica si e' temuto il peggio vista la pioggia arrivata nel primissimo pomeriggio fino alle 16.30. E' stato pero' eccellente il crederci fino alla fine del sindaco Stefania Bentivoglio e di tutto il team di volontari del Drappo dei Comuni: appena ha smesso di piovere con Bob terra e reprinting della pista i volontari si sono adoperati per far sì che si corresse anche quest'anno. La prima batteria dopo le 17.30 ha dato il via alla corsa del Drappo dei Comuni. Quattrocento metri di percorso con 120 metri di arresto una commisione conclusa alle 14 circa e poi il via alla prima batteria con i primi 2 comuni. Selvaggio da Clodia con il fantino Mario Mocci; Spoon River con il fantino daniele Moroni; Valyrya con il fantino Stefano Olivetti; Tuscia con il fantino Andrea Bertini; Wakanda con il fantino Nino Manca; Anubi da clodia con il fantino Manolo Filippini; Cerru de Aighenta con il fantino Sngelo Croccicchia e Butterfly con il fantino Antonio Maria Maludrottu. Tutte le batterie eliminatorie sono state combattutissime e fino alla fine l'esito è stato incerto e ha tenuto tutti col fiato sospeso. La vittoria è arrivata alle 21 con una finalissima tra i comuni di Allumiere e Canale Monterano. Alla fine ad aggiudicarsi la vittoria è stato Manolo Filippini con Anubi da Clodia della scuderia Marcelli. La batteria finale dopo essere stata annullata una prima volta per motivi dubbi agli spettatori è stata corsa nuovamente: a vincere è stato Manolo Filippini perché dopo aver visionato video e foto il fantino Mario Mocci che correva su Selvaggio da Clodia è stato squalificato, perchè sembrerebbe abbia tagliato la strada all’altro cavallo in corsa e ciò è vietato da regolamento Presentatore della kermesse equestre Massimo Morra insieme a Lucia Tagliani. A fare da mossiere Vincenzo Bellocco. A fare la diretta e a girare video e foto è stato Piero Monaldi (Dudu) e il suo lavoro è stato preziosissimo. La sindaca è tutti gli organizzatori ringraziano gli sponsor,chi ha portato e messo la terra e chi ha preparato la pista; A tutto il team drappo dei comuni; Alle scuderie, agli allenatori e ai fantastici cavalli mezzosangue. Grazie Ai veterinari e a tutti coloro che a qualunque titolo hanno collaborato".

