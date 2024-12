CIVITAVECCHIA – La morsa del caldo torrido non accenna a lasciare Civitavecchia. È stato emesso, infatti, un nuovo allerta giallo per le ondate di calore, valido almeno fino a mercoledì. Il bollettino prevede condizioni meteorologiche che possono precedere un livello 2, con temperature massime percepite che raggiungeranno i 36 gradi oggi e domani, 6 e il 7 agosto, dopo i 37 di ieri. Le temperature registrate alle ore 14:00 varieranno tra i 31 e i 32 gradi.

Il livello 1 di allerta indica che le condizioni meteo possono avere effetti negativi sulla salute, specialmente per le fasce di popolazione più vulnerabili. In questi giorni, è fondamentale che la popolazione presti particolare attenzione, mantenendosi idratata e limitando le attività fisiche all'aperto nelle ore più calde.

Le autorità sanitarie e sociali sono in stato di pre-allerta, pronte a intervenire per prevenire i possibili effetti avversi delle alte temperature. Il comune di Civitavecchia, insieme alla Protezione civile, continua a monitorare la situazione per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini.

