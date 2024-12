CIVITAVECCHIA – Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio a piazza Betlemme per un soccorso a persona. Un uomo di circa 50 anni, per cause in corso di accertamento, è caduto rovinosamente tra gli scogli, dove è rimasto incastrato. Per fortuna alcuni passanti lo hanno notato e hanno avvertito i soccorsi. Una volta sul posto gli uomini della caserma Bonifazi si sono messi all’opera sul frangiflutti antistante piazza Betlemme, riuscendo a mettere in sicurezza il cinquantenne e a condurlo sulla strada dove ad attenderlo c’era un mezzo del 118 che ha provveduto a trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. I Carabinieri si stanno occupando di ricostruire quanto accaduto.