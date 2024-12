CIVITAVECCHIA – Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio, per un soccorso a persona che purtroppo non ha avuto un epilogo positivo. Gli uomini della caserma Bonifazi sono intervenuti in via terme di Traiano alta su segnalazione dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia intorno alle 16. L’equipaggio della 17A è accorso in zona Aquafelix, dove un uomo di 85 anni, per cause ancora in corso di accertamento, mentre era intento a raccogliere verdura insieme alla moglie è finito rovinosamente in un dirupo. I primi ad arrivare sul posto sono stati proprio i Carabinieri che viste le condizioni dei luoghi in cui si sono trovati ad operare hanno chiesto l’ausilio dei Vigili del fuoco. Poco prima della biglietteria del parco acquatico - lato mare – si trovava il corpo dell’uomo, finito in un canneto accanto ad un piccolo ruscello. I soccorritori lo hanno posizionato sulla barella toboga con tecniche SAF. Una volta riportato l'uomo sul piano stradale, è stato affidato al personale sanitario del 118 giunto sul posto. Purtroppo il medico non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso. Non è escluso che possa essere stato un malore a far perdere l’equilibrio all’anziano, caduto poi nel dirupo.