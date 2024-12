Incidente sul lavoro martedì mattina a Capranica dove un operaio di 35 anni è rimasto ferito a causa di una caduta.

Il fatto è accaduto in un’azienda che opera nel settore edilizio nella frazione di Vico Matrino.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava lavorando su un nastro trasportatore quando, per cause in corso d’accertamento, ha perso l’equilibrio precipitando a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che gli hanno prestato le prime cure e disposto il trasferito al Gemelli in eliambulanza.

Pare che l’operaio sia rimasto sempre cosciente e che non sarabbe in pericolo di vita. I medici del pronto soccorso gli hanno riscontrato la frattura di diverse costole. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito.

Quello di martedì è l’ennesimo incidente sul lavoro che si registra nella Tuscia in un anno che su questo fronte è stato decisamente nero.