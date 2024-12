LADISPOLI - Attimi di paura l'altro pomeriggio sui cieli del Monte Scalambra, in provincia di Frosinone per un ladispolano di 43 anni. L'uomo, insieme a un suo amico, aveva deciso di sorvolare la zona con un deltaplano quando all'improvviso ha iniziato a perdere quota andandosi a schiantare a terra. L'amico ha subito lanciato l'allarme. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco con un elicottero, i carabinieri e i sanitari del 118. Il 43enne è stato recuperato e trasportato al San Camillo di Roma in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA