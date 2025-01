Il coordinatore del circolo di Viterbo di Fratelli d’Italia, Luigi Maria Buzzi, esprime soddisfazione per l’intitolazione dell’ospedale Belcolle a Santa Rosa, un riconoscimento che rafforza il legame tra il principale presidio sanitario della provincia e la figura simbolo della città.

“L’intitolazione di Belcolle a Santa Rosa – dichiara Buzzi – rappresenta un risultato significativo, reso possibile grazie all’impegno della giunta regionale guidata dal presidente Rocca e al lavoro costante del consigliere regionale Daniele Sabatini. Un provvedimento che valorizza l’identità del nostro territorio e sottolinea l’attenzione della Regione Lazio verso le istanze della comunità viterbese”. Buzzi evidenzia come il nosocomio cittadino, punto di riferimento per la sanità locale, abbia visto negli ultimi mesi importanti interventi di potenziamento strutturale e organizzativo. “L’amministrazione regionale ha dimostrato sensibilità e concretezza nel sostenere il miglioramento dei servizi sanitari, con investimenti mirati a rafforzare l’efficienza e la qualità dell’assistenza offerta ai cittadini”.

Il coordinatore di Fratelli d’Italia conclude sottolineando l’importanza di proseguire su questa strada: “L’intitolazione a Santa Rosa rappresenta un passaggio simbolico di grande valore, ma l’obiettivo resta quello di garantire ai cittadini una sanità sempre più efficace e vicina alle loro esigenze. Come Fratelli d’Italia, continueremo a lavorare affinché il territorio viterbese riceva l’attenzione che merita in termini di risorse e servizi”, conclude Buzzi.