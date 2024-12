MONTEFIASCONE - Moldavo sanzionato dai carabinieri dell’Aliquota radiomobile per aver causato incautamente un incendio.

Nello specifico, una pattuglia del servizio di pronto intervento è intervenuta presso il Lungolago, in località Monte Rotondo, in prossimità di un noto ristorante, dopo la segnalazione al 112 del rogo di una porzione di un canneto. «Gli operanti hanno accertato che un soggetto ignoto, già allontanatosi dal luogo, si era liberato incautamente di un mozzicone di sigaretta ancora ardente che, a contatto con degli arbusti, aveva innescato l’incendio in questione», spiegano i militari. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di individuare ed identificare il responsabile - un cittadino moldavo di 32 anni - che, come detto, è stato colpito da una sanzione amministrativa. «Si raccolgono quindi i frutti della sempre maggiore sinergia tra il Comando provinciale carabinieri di Viterbo, la Compagnia carabinieri e la polizia locale di Montefiacone, che collaborano attivamente e in modo sempre più sistematico al fine di rendere più incisiva l’opera di controllo sull’osservanza delle disposizioni comunali, ricomprese tra l’altro nel regolamento di polizia urbana, volte al contrasto di tutte quelle condotte illecite che minano la civile convivenze ed il decoro urbano», sottolineano dal Comandp provinciale dell’Arma. «L’intento - aggiungono - è quello di dare maggiore seguito alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano un evidente diffondersi di condotte incivili e irrispettose del territorio e della comunità, implementando ulteriormente la sinergia tra le due istituzioni al fine di promuovere l’ordinata e civile convivenza, garantire la sicurezza dei cittadini, tutelare il decoroso svolgimento della vita cittadina, l’integrità del pubblico demanio comunale, l’ambiente e il benessere animale», concludono.

©RIPRODUZIONE RISERVATA