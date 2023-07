Dopo il tragico incidente stradale avvenuto ieri, in cui ha perso la vita Mariella Carrino, 28 anni, ancora sangue sulle strade.

Il sinistro di oggi, si è verificato sulla Cassia Cimina, all’altezza del bivio per Canepina: qui un’auto ed un autobus si sono scontrati per cause ancora da accertare all’incrocio tra le provinciali Cimina e Sorianese, nel comprensorio di Viterbo. L’impatto è stato fatale per una delle due persone che occupavano l’auto, mentre l’altra è rimasta ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estricare le persone rimaste coinvolte nello scontro. Accorsi immediatamente anche i mezzi di soccorso, l’elisoccorso e i carabinieri per eseguire i rilievi di rito utili a ricostruire la dinamica del tragico incidente.