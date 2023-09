ORTE - «Rivolgiamo i più sinceri auguri di buon lavoro per l’inizio del nuovo anno scolastico ai nostri alunni, a tutti gli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale della scuola». Così, l’amministrazione comunale di Orte. «L’apertura del nuovo anno scolastico - prosegue - è sempre un momento emozionante perché trasmette fiducia nel futuro di cui tutti voi sarete i protagonisti. La scuola ha il compito, insieme alle famiglie, di istruire e formare i cittadini di domani, liberi di pensare e capaci di affrontare le sfide della vita, trasformando le conoscenze in competenze. Noi come amministratori abbiamo il dovere di fornire una scuola sicura, dove i nostri figli possano seguire il loro percorso formativo in tutta sicurezza. La vecchia scuola Deci, presentava numerose criticità dello stabile; le accurate perizie condotte da professionisti competenti hanno rilevato come qualsiasi tentativo di adeguamento sismico non avrebbe garantito risultati minimi accettabili. Da qui è maturata la nostra decisione di ricostruire un nuovo edificio scolastico rispondente ai canoni di sicurezza antisismica. Siamo consapevoli che le famiglie e gli studenti affronteranno in questo nuovo anno scolastico qualche disagio, ma abbiamo cercato di organizzare al meglio ogni problema logistico: tutte le classi della scuola media Deci hanno trovato collocazione presso l’edificio Sirto Sacchetti ad Orte scalo, che ha subito importanti lavori di manutenzione straordinaria quali sostituzione di tutte le grondaie, rifacimento di una parte della copertura, la ritinteggiatura di alcune aule e la sistemazione della caldaia.

È stato riorganizzato il trasporto scuolabus per consentire di raggiungere il plesso scolastico ad Orte Scalo.

Abbiamo collaborato da subito con la Provincia al fine di ridurre i disagi causati alle classi del liceo scientifico precedentemente ospitate presso l’edificio Antonio Deci. Il nostro impegno sarà quello di garantire che il tempo di esecuzione dell’opera della demolizione e ricostruzione sia il piu’ breve possibile, per restituire alla cittadinanza un edificio nuovo, sicuro ed efficiente. La nostra coscienza di amministratori, di cittadini e di genitori ci imponeva di non attendere oltre», concludono dal Comune.