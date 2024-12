TARQUINIA - Le vie dell’horror conquistano grandi e bambini. Sono stati ben 4.500 i visitatori che la notte di Halloween hanno deciso di percorrere “Le vie dell’horror”.

La manifestazione, ideata e organizzata da un gruppo di volontari tarquiniesi, con il sostegno e il contributo del Comune di Tarquinia, la collaborazione della Pro loco Tarquinia, del Centro di aggregazione giovanile di Tarquinia e di Evensound, ha animato fino a notte fonda, il 31 ottobre, le vie e le piazze del centro storico.

Merito anche delle tante iniziative proposte accanto al percorso da brividi: dalla musica della street band dell’associazione “Giacomo Setaccioli”, alla serata dance anni Ottanta e Novanta in piazza Giuseppe Verdi, fino al mercatino a tema Halloween, allestivo in piazza Santo Stefano.

«La festa è stata un successo oltre ogni aspettativa – affermano dal Comune di Tarquinia -. “Le vie dell’horror” si è confermato un evento tra i più grandi e apprezzati dell’Alto Lazio, per la bellezza delle scenografie, i tanti figuranti, e la suggestiva cornice in cui si è svolto: le vie del quartiere medievale di San Martino. Teniamo a ringraziare tutte le persone che, a titolo gratuito, per settimane, hanno lavorato agli allestimenti; i volontari della Croce rossa Comitato di Tarquinia e dell’Aeopc; l’Asd City Ballet; la Polizia locale e le forze dell’ordine; le associazioni e le attività commerciali del centro storico che ci hanno supportato”.

«Esprimo tutta la mia soddisfazione per la riuscita di un evento che ha portato a Tarquinia migliaia di visitatori - commenta il sindaco Francesco Sposetti - Ringrazio i volontari che hanno lavorato all’evento "Le vie dell'horror" e le realtà che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA