SANTA MARINELLA - Finalmente, dopo anni di incuria, degrado e abbandono, è stata completamente bonificata la vasta area dell’ex Cantinone. Dopo aver acquisito al patrimonio comunale dall’ Arsial, con un atto notarile di cessione, sia il manufatto che tutti i terreni che si estendono lungo via delle Colonie, l’amministrazione comunale sta portando avanti un importante progetto di riqualificazione e di social housing. Una iniziativa che è stata resa possibile grazie ad un finanziamento del Pnrr di oltre 1,7 milioni di euro. Con questi fondi sarà pertanto possibile ristrutturare l’immobile e creare degli spazi dove potranno essere ospitate le associazioni di volontariato e di protezione civile. Inoltre, altri locali potranno essere adibiti per far fronte all’emergenza abitativa, dando ospitalità anche per brevi periodi a persone senza tetto. Le azioni di restyling e di valorizzazione, interesseranno ovviamente anche le vaste aree esterne. Su questi terreni, infatti, sorgerà un nuovo parco pubblico attrezzato, anche con un’area giochi per bambini che potrà essere messo completamente a disposizione degli abitanti della zona. Una nuova area verde che va ad aggiungersi a quelle già presenti nel nostro territorio che si trova peraltro a breve distanza della costituenda nuova Città dello Sport dove stanno proseguendo, a pieno ritmo, anche i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del Pala De Angelis e dove sono in atto le opere strutturali per la costruzione della nuova piscina comunale. E’ evidente dunque come, a breve, anche questa zona della cittadina cambierà completamente volto con i suoi impianti sportivi, il nuovo parco e la futura sede della Protezione Civile.

