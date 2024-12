ORTE - Come anticipato dal bollettino della Protezione civile regionale ieri l’altro, il maltempo è tornato a colpire anche la Tuscia, con fenomeni temporaleschi che, in alcune zone della provincia ha causato non pochi disagi.

Proprio come avvenuto ad Orte, dove sono stati registrati disagi e danni a causa di una bomba d’acqua che si è abbattuta nel paese. Il forte rovescio di acqua e grandine si è verificato nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 14,30. Nel Comune sono stati registrati allagamenti e rallentamenti al traffico, in particolare nella zona degli impianti sportivi a ridosso delle attività commerciali, nel quartiere Caldare, alla rotoraoria per lo svincolo autostradale, e nel quartiere Petignano, nei pressi della scuola materna. Disagi anche lungo la strada per Penna in Teverina (Terni), in corrispondenza della strada per Cimacolle. Questi i punti maggiormente critici dove il maltempo ha fatto più danni e creato disagi. Sono state attivate le squadre della protezione civile comunale di Orte per intervenire sul posto. Secondo le previsioni metereologiche, da oggi il tempo dovrebbe migliorare anche sul fronte delle temperature, più vicine alle medie stagionali.

