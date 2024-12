TARQUINIA – Bomba d’acqua a Tarquinia Lido.

L’abbondante pioggia che si è abbattuta sul litorale ha lasciato sotto l’acqua il lido di Tarquinia, con le strade completamente allagate e lettini, ombrelloni e pedane a galleggiare.

I gestori degli stabilimenti balneari sono impegnati a cercare di salvare le attrezzature. Ancora presto per quantificare eventuali danni. Intanto le ruspe sono al lavoro per costruire canali per far defluire l'acqua.

Probabile che il sistema fognario non abbia retto il breve ma violento temporale.

Sul posto, al lavoro, Vigili del fuoco, volontari Aeopc e Polizia locale per cercare di far defluire l’acqua.

Al lavoro anche i proprietari delle abitazioni che stanno cercando di liberare i tombini ostruiti.

Uno scenario che al lido di Tarquinia non si vedeva da tempo. Sul posto anche il sindaco Francesco Sposetti e l’assessore Sandro Celli per monitorare le operazioni di ripristino delle principali strade.

Massima allerta anche per le prossime ore: in serata potrebbero verificarsi nuove precipitazioni.

