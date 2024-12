MONTALTO DI CASTRO – Nazzareno Neri consigliere di Noi Moderati in Regione Lazio e presidente della commissione Tutela del territorio e Sergio Caci commissario del partito per la provincia di Viterbo, presenti oggi al convegno di Federbalneari alla Camera dei Deputati sulle concessioni demaniali fra Blu Economy e continuità d'impresa: “Condividiamo pienamente l'intervento dell'on. Lupi, sulla necessità di annullare o modificare la Legge Bolkestein, considerata un vero e proprio disastro per l'economia turistica - affermano - La Legge, infatti, introduce norme rigide e burocratiche per le concessioni demaniali, ostacolando il lavoro degli operatori del settore e creando incertezza per il futuro».

«Questo è un dato che ho rilevato anche nell’ambito delle audizioni al consiglio della Regione Lazio durante i lavori della commissione che presiedo", ha detto Neri. "Riteniamo che sia fondamentale tutelare il turismo costiero, un settore strategico per il nostro Paese, che genera occupazione e ricchezza - ha aggiunto Caci - La Legge Bolkestein, invece, rischia di distruggere questo comparto, con conseguenze gravissime per le nostre comunità».

Per questo motivo, i due esponenti di Noi Moderati, ringraziando il presidente Lupi, ribadiscono la sua linea, sottolineando la necessità che la Commissione Europea riveda la propria posizione in riferimento al monitoraggio presentato dal Governo e normi la materia senza penalizzare le imprese che negli anni hanno migliorato l'offerta turistica.

