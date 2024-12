L’agriturismo “L’introvabile” di Blera è stato distrutto da un incendio. Il proprietario ora chiede aiuto per ripartire e lancia una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.

Il rogo, che ha ingoiato la struttura, lungo la strada provinciale Blerana, si è sviluppato nella notte tra il 28 e il 29 gennaio scorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per domare l’incendio. Fiamme altissime e fumo in breve hanno avvolto l’intero immobile. L’incendio ha distrutto la cucina, la sala con tutte le sedie del ristorante e gravemente danneggiato le camere.

Non si conoscono ancora le cause per le quali sono in corso le indagini da parte dei carabinieri accorsi quella notte sul posto insieme ai vigili del fuoco.

Sono ancora in via di quantificazione anche i danni. Tuttavia il titolare, Giuseppe Crociani, è disperato.

«Ho perso la mia attività, ho perso tutto dalla cucina ai beni primari, utensili macchinari, il tetto cioè tutto ciò che serve per lavorare dai forni hai fornelli piatti sedie tavoli».

Crociani chiede quindi aiuto e per questo ha fatto partire una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. «Ho il mutuo e penso che non ce la farò - dice ancora Crociani - Ringrazio con il cuore, infinitamente, chi può dare una mano con materiali e altro e chi può contribuire con qualche soldo».

La raccolta fondi ha ricevuto le prime donazioni, arrivate in pochi giorni a 1000 euro. Raccolta fondi che resta aperta ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/agriturismo-lintrovabile.