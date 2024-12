Nell’ambito di un accordo volto a consentire alle squadre di soccorso di intervenire su scenari emergenziali all’interno di gallerie ferroviarie di particolare lunghezza, all'inizio del mese di gennaio è stato infatti installato nell’area di pertinenza della nuova sede Centrale di via Cassia Nord un binario ferroviario della lunghezza di circa sessanta metri.

L’installazione del binario, primo sull’intero territorio nazionale, è avvenuta a cura di Rete Ferroviaria Italiana spa, gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. Il binario consentirà al personale dei Vigili del fuoco di esercitarsi nelle manovre con l’autopompaserbatoio bimodale (Aps Mob) in dotazione: un particolare automezzo che, grazie al doppio sistema di locomozione di cui è dotato, è idoneo ad essere immesso sulla rete ferroviaria tramite apposite intersezioni a raso.

L’Aps Mob è stata fornita da Rfi spa a ventinove comandi dei vigili del fuoco nei cui ambiti territoriali sono presenti gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a cinque chilometri. Il Comando di Viterbo è risultato assegnatario dell’automezzo data la presenza sul territorio provinciale delle gallerie ferroviarie di Orte e di Castiglione in Teverina, lunghe rispettivamente nove e sette chilometri circa. Il comando potrà inoltre essere chiamato ad intervenire anche nella galleria di Sant’Oreste, ubicata in prossimità del confine con la città metropolitana di Roma.

Il mezzo speciale, attrezzato con telecamera, termo-camere per visione in ambienti non illuminati e un rilevatore di ossigeno per consentire ai soccorritori di operare in piena sicurezza, permette alle squadre di soccorso di accedere all’interno di gallerie ferroviarie altrimenti inaccessibili con i normali automezzi in dotazione al Corpo nazionale.