TARQUINIA - I poliziotti del reparto volanti del Commissariato di Tarquinia, a seguito di una chiamata al 112 da parte di alcuni cittadini, sono intervenuti per il ritrovamento di un bambino di sei anni che girovagava da solo sulla spiaggia, in località Saline. Il fatto è accaduto giovedì. Il piccolo si era allontanato involontariamente dai genitori, ma grazie alla rapida risposta della volante della polizia, è stato riportato al sicuro e riunito con la sua famiglia, che nel frattempo lo stava cercando a poca distanza. La prontezza dell’intervento ha permesso di evitare qualsiasi potenziale situazione di pericolo per il bambino.

