LADISPOLI – Bimba morsa alla mano da un cagnolino in mezzo alla strada. La piccola finisce al pit della via Aurelia fortunatamente senza gravi conseguenza ma in città nessuna farmacia comunale è fornita dell’antibiotico prescritto dai sanitari. In realtà questo farmaco sarebbe una rarità anche nelle farmacie di altre località. Un fatto denunciato dal padre della bambina di Ladispoli. «Abbiamo provato con tutte le farmacie di Ladispoli ma l’Augmentin, prescritto dai medici della struttura sanitaria per soluzione orale, non l’abbiamo trovato perché il prodotto, ci è stato detto, era esaurito. Mia figlia sta bene, il morso è stato lieve, però mi sono messo nei panni di un genitore che deve trovare un antibiotico e non lo trova per un’emergenza».

La piccola dopo lo spavento sta bene, è costantemente monitorata. Si era semplicemente avvicinata all’animale per accarezzarlo ma il cagnolino di piccola taglia ha reagito mordendola alla mano.

