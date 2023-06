CERVETERI - Concluse ufficialmente le attività di scuolambiente per l'anno scolastico appena terminato. A "suggellare" la fine di una nuova avventura, l'assemblea dei soci che ha fatto il punto sulle attività svolte. E i numeri del post pandemia non lasciano dubbi: un successo. Ben 56 classi coinvolte (tra infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado) per un totale di circa mille studenti per un comprensorio che va da Cerveteri, Ladispoli a Civitavecchia. Del resto, l’offerta formativa proposta alle scuole è stata davvero ampia dall’educazione alimentare, all’esplorazione del territorio, con particolare attenzione all’Oasi di Torre Flavia. Tutti i soci hanno sottolineato come la ripresa a pieno ritmo degli ecolaboratori abbia avuto davvero un riscontro molto importante come dimostrato dalle bellissime presentazioni che i ragazzi hanno elaborato, con il supporto dei loro docenti, ultima in ordine di tempo l’IC di Marina di Cerveteri i cui lavori sono esposti presso l’aera nord di Torre Flavia. «Dunque un bilancio assolutamente positivo che è per noi lo sprone di fare sempre meglio e di rinnovare i nostri progetti», ha speigato il presidente dell'associazione, Maria Beatrice Cantieri. «Mi sento in dovere di ringraziare tutti i volontari che fanno un lavoro straordinario, gli esperti, il Forum Giovani, e tutti quanti ci sostengono in diverso modo e a diverso titolo. Per il prossimo anno stiamo già elaborando nuove proposte, mantenendo sempre l'occhio vigile sull’ area nord di Torre Flavia...non PERDETECI di vista».

©RIPRODUZIONE RISERVATA