SANTA MARINELLA – Oggi pomeriggio alle 17 presso la biblioteca comunale, si terrà la presentazione del “Libro degli abbracci”, di Eduardo Galeano. L’appuntamento, previsto nel programma autunnale della biblioteca, vedrà la presenza di Fabrizio Gabrielli, giornalista e scrittore, che ha tradotto il testo dallo spagnolo, di Marco Cassini, editore e di Giovanna Caratelli, delegata alla biblioteca.

Del libro ha parlato l’assessore alla cultura Gino Vinaccia. “Isabel Allende ha detto de Il libro degli abbracci – dice Vinaccia - se dovessi scegliere un libro da portarmi su un’isola deserta, sceglierei questo”. Un testo che si fa amare e che racchiude sogni e ricordi che con tenerezza abbracciano temi universali come la religione, la politica, l’ingiustizia e la cultura, ma anche l’amore, l’amicizia e l’arte. Questo classico - continua Vinaccia - tradotto in decine di lingue, arrivò in Italia solo ventotto anni dopo la sua pubblicazione in spagnolo, agli inizi degli anni novanta e siamo felici di presentarlo nella nuova edizione nella nostra biblioteca, certo che saprà conquistare i presenti”. “Dopo circa vent’anni - spiega la delegata Caratelli - torna in una nuova traduzione, un classico di uno degli autori latinoamericani più amati di sempre. Accompagnata dalla prefazione di Maurizio de Giovanni e dalle illustrazioni dell’autore, la nuova traduzione del testo è stata curata da Fabrizio Gabrielli, giornalista e scrittore di Civitavecchia che proprio ieri ha presentato un altro libro dove è coautore con Federico Buffa, La Milonga del Futbol. Uno scrittore emergente del nostro territorio e grande conoscitore della letteratura sudamericana, molto apprezzato al festival della letteratura di Mantova lo scorso settembre”. “E’ un piacere – chiude Tidei - assistere ai programmi della nostra biblioteca, le cui iniziative sono seguite da un pubblico sempre più numeroso e attento”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA