S. MARINELLA – “La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre “, è il titolo del libro scritto da Marilù Oliva, che sarà presentato oggi, alle 17.30 presso la biblioteca comunale. Un libro che nasce dal ritrovamento in una vecchia cantina, di un manoscritto impolverato scritto dal padre dell'autrice. Da qui Marilù Oliva è partita per raccontare un'altra Bibbia, quella narrata dalle donne antiche. “L'appuntamento è parte del programma che l'assessorato alla cultura ha curato per celebrare la giornata internazionale della donna spiega l'assessore Gino Vinaccia – che non si esaurisce nel giorno simbolico dell’otto marzo, ma prosegue con altre iniziative”. Venerdì scorso, il programma è iniziato con la presentazione del libro Oltre il Maskio di Alessandro Cardente. L'incontro con l'autore, ha suscitato momenti di riflessione, grazie a una serie di interventi che hanno arricchito il dibattito sui temi del libro. Il sindaco Pietro Tidei, presente all'incontro, ha sottolineato l'importanza del ruolo della donna nella società e le difficoltà che ancora oggi deve affrontare per raggiunger un'effettiva emancipazione. Hanno poi dialogato con l'autore Giovanna Caratelli e Marco Baleno, insieme all'assessore alla cultura Gino Vinaccia che invita tutti i cittadini in biblioteca per un'altra occasione di scambio e riflessione su temi molto interessanti e coinvolgenti.

