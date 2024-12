CERVETERI - Anche a Cerveteri come a Ladispoli tutto pronto per l'Open day sui servizi digitali e sull'uso delle piattaforme informatiche di BibLab. Appuntamento domani dalle 10.30 alle 12.30 nella sala consiliare del Granarone. In quell'occasione sarà illustrato il funzionamento del nuovo sportello del centro di facilitazione digitale, attivo in biblioteca. Lo sportello sarà attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18. «Questo nuovo servizio rappresenterà un'occasione per ridurre il divario digitale e contribuire all'inclusione sociale. Sarà possibile imparare ad utilizzare internet, i computer, gli smartphone in modo semplice e consapevole» spiegano dall'amministrazione. Il servizio offre: creazione utenza SPID, utilizzo dell'App IO, informazioni e assistenza per pagamenti tramite home bancking o circuito PagoPA, scelta del medico di famiglia e utilizzo piattaforma care@home- Prenotazione visite mediche o esami specialistici, nozioni di base sull'uso del PC, browser, navigazione Internet e posta elettronica, utilizzo piattaforme on line per accedere a servizi e bonus, ...

