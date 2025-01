CERVETERI – Scatta la gara di solidarietà a Cerenova per aiutare i titolari del “Garden Fruit”, il bar distrutto da un incendio alcuni mesi fa nei pressi del mercato rionale. A proporre l’iniziativa l’associazione “Amici della natura”. Un appello social che in queste ore sta rimbalzando da bacheca a bacheca affinché i commercianti possano ritirare su l’attività completamente incenerita dal rogo. Le fiamme, scaturite da un corto circuito lo scorso 19 ottobre, avvolgono totalmente la struttura che non viene salvata nemmeno dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Cerenova e dei colleghi di Civitavecchia.

«La situazione si fa subito chiara nelle prime ore della mattina – scrivono i promotori avviando la raccolta firme – dove scopriamo che tutto è andato distrutto. Non era rimasto nulla, se non macerie. Si è dovuto demolire quel poco rimasto oltre a bonificare tutta l’area». Solo questa operazione ha un costo elevato. «Ben 40mila euro – aggiungono – trattandosi di rifiuti speciali, praticata da una ditta specializzata. E ancora rimane non quantificabile una futura ricostruzione del locale. Ecco perché qualsiasi contributo sarebbe fondamentale per la necessaria e urgente bonifica e la ripartenza dell’attività di Eleonora e Matteo Parise che negli ultimi 12 anni ha contribuito in maniera attiva allo sviluppo del territorio con eventi, iniziative e servizi, ascoltando la voce dei clienti, prestando attenzione agli adulti e valorizzando le esigenze dei bambini».

