CIVITAVECCHIA – Hanno fatto razzia in diverse zone di Civitavecchia, prendendo di mira le auto in sosta e finendo spesso nelle segnalazioni dei cittadini che si sono rivolte alle forze dell’ordine per denunciare delle insolite presenze in città.

Tanto che la Polizia ha alzato subito le antenne e alla fine è riuscita a fare scacco matto a una banda di ladri, già entrata in azione più volte e di nuovo pronta a colpire.

Gli agenti del commissariato, dopo aver organizzato una serie di servizi mirati, sono riusciti ad intercettare la banda di malviventi, composta da quattro sudamericani che avevano appena commesso una serie di furti sui veicoli lasciati in sosta.

I poliziotti li hanno prontamente bloccati e sono riusciti a recuperare anche la refurtiva.

Tutti e quattro sono stati arrestati.

