TOLFA - Al Polo Culturale di Tolfa riuscitissimo laboratorio "Una tavola di colori - Mani in pasta" con le docenti e gli alunni della classe II A dell'IC di Tolfa.

"Una tavola a colori" è l'unità di apprendimento che si svolgerà per tutto l' anno scolastico nella classe 2 A dell'Istituto Comprensivo di Tolfa, questo perché le insegnanti Teresa Granella, Marta Ceccarelli e Michela Bentivoglio ritengono: "L'educazione alimentare un tema prioritario per il benessere dei bambini, soprattutto oggi in una società in cui il "cibo spazzatura" va molto di moda. La buona alimentazione è un tema trasversale che, oltre a coinvolgere tutte le discipline scolastiche coinvolge molte sfere della vita personale e sociale". L'idea, o meglio la necessità, è nata perché molti alunni e alunne non sempre consumano il pasto proposto dalla mensa.

"Capita spesso che i bambini scelgano alcuni piatti standard: pasta o riso in bianco, carne e pane e non provino ad assaggiare cibo diversi da quelli a cui sono abituati. Le verdure vengono spesso scartate e la stessa cosa capita per il pesce o il formaggio - spiegano le insegnanti Bentivoglio, Granella e Ceccarelli - anche la frutta si limita a mela, banana e mandarini, i frutti meno comuni vengono lasciati nei cestini. Per questo motivo abbiamo ritenuto importante avviare un percorso di educazione alimentare che servisse in qualche modo a sensibilizzare alla buona e corretta alimentazione. Abbiamo parlato di Piramide Alimentare, di cibi considerati sani e di quelli limitati; abbiamo spiegato il perché bisogna consumare quotidianamente certe quantità di frutta e verdura, che aiuto ci danno i carboidrati di pasta e pane, a cosa servono le proteine. In tutto questo saremo aiutati dalle preparatissime operatrici del Polo Culturale di Tolfa, una volta al mese ci rechiamo al Polo dove tutto ciò che è stato teoria si trasforma in pratica è così che abbiamo cucinato e degustato. Mettendo "Mani in pasta" prima di Natale abbiamo preparato i famosissimi biscottini di Natale tolfetani e le Ghighe piatto tipico della tradizione tolfetana, fatto con pochissimi ingredienti: acqua e farina. Si è pensato di partire dalla preparazione di piatti tipici perché è anche il modo più efficace per creare un legame diretto con il territorio. Assaporare i piatti tipici vuol dire scoprire le tradizioni di un paese e Tolfa è un paese che ha molti prodotti tipici genuini da gustare, vere e proprie prelibatezze per avere una buona e sana alimentazione".

