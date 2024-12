Bambina accusa un malore mentre viaggia in auto con la famiglia, la polizia stradale la scorta fino in ospedale. Il fatto è avvenuto questa mattina sulla Cassia bis, nel territorio comunale di Monterosi. Secondo quanto si è potuto apprendere pare che la piccola abbia manifestato i sintomi di un attacco epilettico. La famiglia, percepita la gravità del fatto, ha cercato di raggiungere in fretta l’ospedale ma il traffico intenso lungo la Cassia bis la stava ostacolando. A quel punto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale, allertata dalla famiglia stessa, che compresa la gravità della situazione ha scortato l’auto fino al Bambin Gesù di Roma. Grazie alla tempestività dell'intervento, la bambina ha potuto raggiungere il presidio sanitario nel minor tempo possibile e i medici le hanno prestato tutte le cure necessarie.