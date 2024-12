TOLFA - Evento da non perdere sabato e domenica il grande appuntamento per gli amanti del rock’n roll, del ballo e del divertimento. Nel bellIssimo borgo collinare sono in programma due giorni di irrefrenabile musica live con le performance di molti talenti.

Via Roma e Piazza Vecchia di Tolfa ci saranno apposite aree di ballo. Fra i vari live e gli appuntamenti venerdì si svolgerà la prima serata e ad aprire le danze saranno i "Mojo" su via Roma alle ore 20. A seguire ci si potrà spostare a piazza Vecchia dove si esibirà "Greg en the rocking revenge". Al termine delle esibizioni live la serata continua con il Dj Set di Rock’n Ride con una selezione musicale a cura di Marco Morelli esclusivamente in vinile. Domenica invece sarà la volta di El Grupo Billy che daranno il meglio di loro su via Roma dalle ore 19.00 ed i Zooma Zooma in piazza Vecchia dalle ore 21.20, a seguire Dj Set con Conte Dj che chiuderà questo fantastico weekend di musica. Tolfa Booper si svolgerà insieme alla tradizionale "Sagra del Prosciutto dei prodotti locali e della Catana", dove si potranno degustare fantastici prodotti a km zero. Anche quest'anno Tolfa ospiterà un weekend da non perdere con la storica "Sagra del Prosciutto, dei Prodotti Locali, dell'Artigianato della Catana".

Tantissime le attività che si potranno vivere al centro storico, dagli stand enogastronomici all’artigianato, mostre fotografiche e tanto divertimento. Claudio Gregori in arte GREG, il celebre comico del duo “Lillo & Greg” da sempre appassionato del Rock’n’Roll e Rockabilly che pervase l’America degli anni ’50, si cimenterà nell’esecuzione di brani di Buddy Holly, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Billy Lee Riley, Carl Perkins e non solo sono. I Rockin’ Revenge, vi trascineranno nelle atmosfere e nei ritmi degli anni 50 con quell’entusiasmo e spensieratezza tipica della piu’ grande rivoluzione musicale di tutti i tempi. Uno degli appuntamenti per i più piccoli si terrà alle ore 17 in via Roma con l'animazione per i bambini a cura dell'associazione La Filastrocca. Alle 17.30 seguirà il Raduno Bandistico. Parteciperanno le bande "Giacomo Setaccioli" di Tarquinia; "La Ferrosa" di Ladispoli e "Giuseppe Verdi di Tolfa. Le bande sfileranno per le vie del paese. Si esibiranno sulla piazza Vittorio Veneto, la piazza del comune in un concerto di marce; successivamente raggiungeranno piazza Giacomo Matteotti, piazza nel centro storico, sede centenaria dei raduni bandistici dove si esibiranno in concerto.

"Diamo il via alla nostra estate piena di impegni con un bel raduno bandistico domenica 16 Giungo (all’interno della sagra del prosciutto) che vedrà insieme la banda di Tolfa, la banda Setaccioli di Tarquinia diretta dal Maestro Matteo Costa e la banda La Ferrosa di Ladispoli diretta dal Maestro Sergio Cozzi - spiega la presidente della banda Erika Podestà - le bande sfileranno insieme per le vie del paese e poi si esibiranno una ciascuna con alcuni pezzi presso la Piazza Giacomo Matteotti. I raduni sono sempre belli, ricchi di emozioni, di scambi e di suonate insieme, infatti per concludere la giornata suoneranno una marcia tutto insieme. Era dal pre covid che la nostra banda di Tolfa non organizzava un raduno. Invitiamo tutti a venire e a partecipare ". (Rom. Mos.)

