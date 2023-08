LADISPOLI - Il mare che avanza fino alle prime file di ombrelloni posizionati in spiaggia e bagnanti che prendono il sole praticamente in acqua. Le mareggiate da un lato e l'erosione dall'altra non stanno dando tregua agli stabilimenti balneari del territorio. Da Marina di Palo a Torre Flavia la situazione appare drammatica. Metri e metri di spiaggia in meno con gli stabilimenti costretti ad arretrare. Già nelle settimane scorse le mareggiate avevano causato non pochi disagi, con lo stabilimento Molto rimasto chiuso un'intera giornata a causa dei danni causati dal maltempo.

Passerelle, recinzioni erano state completamente divelte con il mare arrivato quasi fin sul lungomare Regina Elena. Al Tritone i gestori hanno deciso di fare a meno di alcune file di ombrelloni. A Marina di Palo, nel tratto che porta a Marina di San Nicola la spiaggia è quasi del tutto inesistente e ora, rischia di sparire anche il collegamento che da Torre Flavia conduce a Campo di Mare. Gli operatori balneari si augurano che questa sia l’ultima stagione estiva senza barriere. Ma a questo punto è una corsa contro il tempo e soffrono pure le spiagge libere sia a nord che a sud. ©RIPRODUZIONE RISERVATA