Presso l’albo pretorio online della Provincia di Viterbo, è stato pubblicato l’avviso per l’anno 2023 per la sessione di esami finalizzata al conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di viaggiatori su strada. Ne dà notizia l’ufficio stampa della Provincia stessa, che aggiunge: «per sostenere la prova, i candidati dovranno presentare le domande di partecipazione entro le ore 12.00 di venerdì 22 dicembre 2023».

Da Palazzo Gentili fanno inoltre sapere che per chiarimenti e qualsiasi tipo di informazioni inerente l’avvviso, è possibile consultare il sito della Provincia di Viterbo, dal quale è possibile scaricare anche il documento da compilare per presentare la domande.

In alternativa, il documento può essere scaricato dal link: https://www.provincia.viterbo.it/upload/allegati/news/9PD3MEDX_7V8IZQXX.pdf.