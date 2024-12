CIVITAVECCHIA – Tour de force per la Polizia stradale di Civitavecchia, impegnata nel centro abitato a garantire il rispetto del codice della strada. Gli agenti dell’ispettore Alessandro Cecchelli stanno operando in diversi contesti al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti. Poliziotti in azione mercoledì pomeriggio in via Leopoli e in via Tarquinia, dove, con l’ausilio del carroattrezzi, sono stati portati via alcuni veicoli risultati sprovvisti dell’obbligatoria copertura assicurativa.

Incisiva attività della Polstrada anche in viale della Repubblica, dove sono stati rimossi alcuni veicoli lasciati in sosta negli stalli riservati alla ricarica di veicoli elettrici.